"Из ЦСКА с нами никто не контактировал по Себальосу", - передает слова Дельгадо "Матч ТВ".
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к крайнему нападающему "Бока Хуниорс" Эсекьелю Себальосу со стороны московского "Спартака". Позднее журналист Иван Карпов опроверг эту информацию, заявив, что переговоры по игроку ведет другой российский клуб - ЦСКА.
В "Бока Хуниорс" прокомментировали новость об интересе ЦСКА к своему нападающему
Спортивный директор "Бока Хуниорс" Марсело Дельгадо отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к вингеру Эсекьелю Себальосу.
Фото: Getty Images