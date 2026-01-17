Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Гладилин: кто бы ни работал сейчас с командой, выше 6-го места "Спартак" не поднимется

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о перспективах команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Кто бы ни работал сейчас с командой, выше шестого места "Спартак" в чемпионате в этом сезоне, думаю, не поднимется. Возможно, имеются шансы выиграть Кубок. Пока ждать какого-то результата от Карседо особо не приходится", - сказал Гладилин "Матч ТВ".

"Спартак" финишировал на шестом месте в турнирной таблице по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Московская команда набрала 29 очков в 18 турах и ушла на зимнюю паузу в чемпионате, отставая от лидирующей тройки на восемь баллов.

5 января красно-белые объявили о назначении на пост главного тренера испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится