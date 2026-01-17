"Думаю, что это не ко мне вопрос, а к тем, кто ставил эти задачи перед сезоном. На данный момент ситуация такова, что попасть в десятку безумно тяжело. Судя по тому, какое место в таблице мы сейчас занимаем. Для меня будет серьезным успехом, если мы сможем избежать стыковых матчей. Тем более что в последние годы наш клуб попадал в стыковые матчи регулярно", - сказал Медведев.
"Пари НН" финишировал в двух очках от зоны вылета из Российской Премьер-Лиги по итогам осенней части сезона 2025/2026. Команда Алексея Шпилевского набрала 14 очков в 18 сыгранных матчах и ушла на зимнюю паузу в чемпионате, занимая 14-ю позицию в турнирной таблице и находясь в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе.
Вторую часть сезона нижегородцы начнут 28 февраля гостевой игрой против столичного "Локомотива" в рамках 19-го тура первенства России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Игрок "Пари НН" рассказал, может ли команда финишировать в топ-10
Вратарь "Пари НН" Никита Медведев ответил на вопрос, может ли команда решить задачу и завершить сезон РПЛ в десятке.
Фото: ФК "Пари НН"