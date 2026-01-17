Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Сперцян – о сборах "Краснодара": команда соскучилась по работе и играм

Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал о настрое команды на зимние сборы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Спустя годы у нас появилось больше опыта, уверенности, и атмосфера в команде отличная. Думаю, с этим все связано. Будем работать над тем, где мы хорошо двигались в начале сезона, доводить до идеала. Команда соскучилась по работе и играм, поэтому будем выкладываться, чтобы показать себя с лучшей стороны", — приводит слова Сперцяна "Матч ТВ".

"Краснодар" вышел из зимнего отпуска и провел первую тренировку 14 января. Подготовка команды ко второй части сезона-2025/26 проходит в Дубае. Зимние сборы "быков" завершатся 21 февраля. За это время черно-зеленые проведут контрольные матчи с "Елимаем" из Казахстана, а также примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют с ЦСКА, "Зенитом" и "Динамо".

"Краснодар" является действующим чемпионом России. После 18-ти туров текущего сезона команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ с 40 очками.

