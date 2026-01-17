Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
15:30
Чэнду ЖунчэнНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЧелябинскНе начат

Гурцкая раскрыл трансферные планы ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о планах ЦСКА в текущее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дадим вам первый инсайд, что главная позиция, которую ищет сейчас ЦСКА — это центральный защитник. Очевидно, да, но просматривается огромное количество сейчас центральных защитников, и это первая позиция, которая должна появиться уже к турниру, который будет через месяц. 100% только иностранцы", – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале Fonbet.

Ранее ЦСКА подписал полузащитника Дмитрия Баринова, который с 2015 года играл за "Локомотив". Игрок заключил трудовое соглашение с армейцами до конца сезона-2028/29. Кроме того, в зимнее трансферное окно московский клуб обменял своего защитника Игоря Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду из "Зенита".

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров чемпионата России в активе армейцев 36 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится