"Дадим вам первый инсайд, что главная позиция, которую ищет сейчас ЦСКА — это центральный защитник. Очевидно, да, но просматривается огромное количество сейчас центральных защитников, и это первая позиция, которая должна появиться уже к турниру, который будет через месяц. 100% только иностранцы", – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале Fonbet.
Ранее ЦСКА подписал полузащитника Дмитрия Баринова, который с 2015 года играл за "Локомотив". Игрок заключил трудовое соглашение с армейцами до конца сезона-2028/29. Кроме того, в зимнее трансферное окно московский клуб обменял своего защитника Игоря Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду из "Зенита".
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров чемпионата России в активе армейцев 36 очков.
Гурцкая раскрыл трансферные планы ЦСКА
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о планах ЦСКА в текущее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА