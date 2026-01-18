Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ОФК Белград2 тайм

Игрок "Ботафого" отказался переходить в "Зенит" - ESPN

Футболист "Ботафого" Данило отказался переходить в "Зенит".
Фото: IMAGO
По информации ESPN, футболист хочет перейти в клуб из более сильного чемпионата. В покупке игрока заинтересованы "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и клубы из Серии А.

Данило выступает в составе "Ботафого" с июля 2025 года. Всего за клуб опорный полузащитник провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится