"Ни секунды тогда не сомневался и сейчас не жалею". Комличенко - о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Форвард "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, что не пожалел, что не перешел летом 2025 года в "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"
- Летом вы могли перейти в "Спартак", очень сильно ждал Станкович. Но по тому, как все сложилось, получается, сделали правильный выбор. "Спартак" шестой, Станковича выгнали, а вы — красавчик.

- Значит, мы все, с моей семьей и моим агентом Сашей Клюевым, сделали правильно и по-футбольному. Значит, так и должно было быть. Я ни секунды тогда не сомневался и сейчас не жалею.

Николай Комличенко, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в московский "Локомотив" в прошлое летнее трансферное окно из "Ростова". Как сообщалось в прессе, в услугах футболиста был заинтересован столичный "Спартак" и лично тогда еще главный тренер красно-белых Деян Станкович.

В составе "железнодорожников" 30-летний Комличенко принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет 5 мячей и 4 результативные передачи. Также форвард отличился за красно-зеленых 4 забитыми голами в 8 играх Кубка России.

Источник: "РБ Спорт"

