"На данный момент нет ничего конкретного. Но некоторые российские клубы действительно проявляют к нему интерес", - цитирует агента "СЭ".
Алан Монтес выступает за мексиканский клуб "Некаса" - всего центральный защитник провел за команду во всех турнирах 59 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2,5 миллионов евро. Сообщалось, что несколько российских клубов проявляют интерес к мексиканцу.
Агент Монтеса рассказал, может ли брат защитника "Локомотива" перейти в РПЛ
Футбольный агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника "Некасы" Алана Монтеса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES