Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
1 - 0 1 0
ИМТ1 тайм
Оренбург
17:00
СурханНе начат

Агент Мартинса допустил уход хавбека "Спартака" этой зимой

Агент Александр Боннефон, работающий с полузащитником "Спартака" Кристофером Мартинсом, не стал исключать уход игрока из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Может ли Кристофер Мартинс покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно? Он счастлив в "Спартаке", но в футболе всегда возможно все", - приводит слова агента Metaratings.

Опорный полузащитник сборной Люксембурга выступает за "Спартак" с лета 2022 года. Трудовое соглашение 28-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне Мартинс принял участие за красно-белых в 16 матчах РПЛ, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Также хавбек провел 5 игр в текущем Кубке России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится