Дивеев поделился ожиданиями от второй части сезона

Игорь Дивеев поделился своими ожиданиями от второй части сезона.
Фото: ФК "Зенит"
- Чего ожидаете от второй части сезона в целом?

- Идти от игры к игре, побеждать и стать чемпионом. Тем более, что у "Зенита" другой задачи не бывает, - сказал Дивеев "Матч ТВ".

Российский футболист перешел в петербургский "Зенит" 11 января 2026 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.

