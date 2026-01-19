"Вера заменит Баринова в "Локомотиве". Партнёры помогут ему адаптироваться. Он выступает в РПЛ не первый год и при правильной поддержке может стать лидером команды. Вера - усиление для "Локомотива". Ему не надо будет долго адаптироваться к игре в России. Он быстро вольётся в "Локомотив" и начнёт показывать результат", - сказал Харлачев Metaratings.
Дмитрий Баринов перешел из "Локомотива" в ЦСКА 13 января 2026 года. 1 января 2026 года "железнодорожники" объявили о трансфере Лукаса Веры.
Аргентинский полузащитник ранее выступал за российские "Химки" и "Оренбург". Последним клубом футболиста была "Аль-Вахда" из ОАЭ. Игрок не провел ни одного матча в составе команды. Трансферная стоимость Веры по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Экс-игрок "Локо" рассказал, кто заменит Баринова в команде
