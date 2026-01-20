Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Игрок "Спартака" Литвинов высказался о новом главном тренере

Футболист "Спартака" Руслан Литвинов высказался о новом главном тренере клуба Хуане Карлосе Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Уже начинаем понимать, что он требует. Видно, что он хочет на поле. Какой футбол хочет видеть Карседо? В целом, комбинационный футбол, агрессивный - то, что хотят видеть наши болельщики. Он хочет, чтобы в обороне тоже все было четко и как можно игр на ноль", - сказал Литвинов "Матч ТВ".

В начале января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера клуба. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2028 года. Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос".

На данный момент красно-белые находятся на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч "Спартака" в РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".

