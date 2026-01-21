Бубнов уверен, что Гонду раскроет свой потенциал в ЦСКА

- Сейчас Лусиано в ЦСКА получит практику, это будет игрок стартового состава. Думаю, сейчас он весь свой потенциал реализует, и это усиление для ЦСКА. Думаю, он сразу начнёт забивать, - рассказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.шоу".
Также эксперт отметил, что многое станет понятно по контрольным матчам на сборах, где будет видно, как ЦСКА создаёт моменты и насколько быстро форвард сумеет адаптироваться к новой команде.
Напомним, в январе аргентинец заключил с московским клубом долгосрочный контракт. Форвард ранее выступал за "Зенит".