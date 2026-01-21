Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен
Тоттенхэм
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Олимпиакос
2 - 0 2 0
БайерЗавершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1 2 1
ПСЖЗавершен
Интер
1 - 3 1 3
АрсеналЗавершен
Реал Мадрид
6 - 1 6 1
МонакоЗавершен
Копенгаген
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
АяксЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Бубнов уверен, что Гонду раскроет свой потенциал в ЦСКА

Александр Бубнов поделился ожиданиями от перехода Лусиано Гонду в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
- Сейчас Лусиано в ЦСКА получит практику, это будет игрок стартового состава. Думаю, сейчас он весь свой потенциал реализует, и это усиление для ЦСКА. Думаю, он сразу начнёт забивать, - рассказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.шоу".

Также эксперт отметил, что многое станет понятно по контрольным матчам на сборах, где будет видно, как ЦСКА создаёт моменты и насколько быстро форвард сумеет адаптироваться к новой команде.

Напомним, в январе аргентинец заключил с московским клубом долгосрочный контракт. Форвард ранее выступал за "Зенит".

