Канчельскис объяснил, почему спокойно относится к опозданию Вендела

- Это нормально, что Вендел опаздывает и платит штраф. Если приедет и не заплатит – другое дело. В жизни всё бывает. Сейчас трудно летать, может, есть какие-то проблемы, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Вендел является игроком петербургского клуба с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, забил один гол и оформил три ассиста на партнёров.
Трудовой договор игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 15 млн евро.
"Зенит" с 39 очками в активе располагается на второй строчке в РПЛ. Лидером чемпионата с 40 баллами является "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"