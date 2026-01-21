Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

Канчельскис объяснил, почему спокойно относится к опозданию Вендела

Экс-футболист Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию вокруг Вендела, который опоздал к началу сбора "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- Это нормально, что Вендел опаздывает и платит штраф. Если приедет и не заплатит – другое дело. В жизни всё бывает. Сейчас трудно летать, может, есть какие-то проблемы, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Вендел является игроком петербургского клуба с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей, забил один гол и оформил три ассиста на партнёров.

Трудовой договор игрока с "Зенитом" рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 15 млн евро.

"Зенит" с 39 очками в активе располагается на второй строчке в РПЛ. Лидером чемпионата с 40 баллами является "Краснодар".

