- Скажу - Глебов. Кирилл первый тайм хороший выдал. Скажу, наверное, Милан Гаич, и выделю молодого защитника - Кирилла Данилова, - сказал Кисляк в видео в телеграм-канале Кирилла Брейдо.
В составе "красно-синих" в этой игре отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович. У "Акрона" единственный мяч забил Артем Дзюба.
В нынешнем сезоне Кисляк провел 27 матчей и набрал 10 результативных действий (5 голов и 5 передач). ЦСКА с 36 очками идет на четвертом месте в РПЛ, а после возобновления чемпионата сыграет на выезде с "Ахматом".
Кисляк назвал лучших игроков ЦСКА в матче с "Акроном"
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после товарищеского матча с "Акроном" (3:1) назвал трех игроков армейцев, которые, по его мнению, выглядели лучше остальных.
Фото: ПФК ЦСКА