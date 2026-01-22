Орлов обратил внимание на то, что вокруг главного тренера практически нет публичной информации и в медиа почти не появляется то, как он выстраивает общение с игроками и ведет команду.
- Это тайна. Никто об этом не знает, что он делает и как он ведёт себя. Понимаете, он тренер, который закрыл все информационные потоки из команды, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Также Орлов отметил, что от помощников Семака почти не слышно ярких заявлений и интервью, а некоторые детали становятся известны только после комментариев самого главного тренера.
После 18 туров РПЛ "Зенит" занимает второе место в таблице, набрав 39 очков.
Орлов: никто не знает, что Семак делает в "Зените"
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Сергея Семака в "Зените" на фоне большого тренерского штаба петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"