Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 1 0 1
ЖелезничарЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
АкронЗавершен
Зенит
4 - 1 4 1
Шанхай ПортЗавершен

Орлов: никто не знает, что Семак делает в "Зените"

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе Сергея Семака в "Зените" на фоне большого тренерского штаба петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Орлов обратил внимание на то, что вокруг главного тренера практически нет публичной информации и в медиа почти не появляется то, как он выстраивает общение с игроками и ведет команду.

- Это тайна. Никто об этом не знает, что он делает и как он ведёт себя. Понимаете, он тренер, который закрыл все информационные потоки из команды, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Также Орлов отметил, что от помощников Семака почти не слышно ярких заявлений и интервью, а некоторые детали становятся известны только после комментариев самого главного тренера.

После 18 туров РПЛ "Зенит" занимает второе место в таблице, набрав 39 очков.

