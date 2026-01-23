"Я думаю, что Баринов может стать лидером ЦСКА. Потому что на эту роль в раздевалке и на поле такого футболиста просто не было. Акинфеев был в воротах. А чтобы кто?то на поле руководил игрой, что?то подсказывал — нет. И именно такого футболиста, который эти функции взял бы на себя, ЦСКА не хватало", — приводит слова Мора "Матч ТВ".
Дмитрий Баринов пополнил состав ЦСКА 13 января. Полузащитник заключил трудовое соглашение с московским клубом до лета 2029 года. Он будет выступать за армейцем под номером 6.
Баринов провел всю карьеру в "Локомотиве". На его счету 274 матча, в которых он записал на свой счет 13 голов и 27 результативных передач. С 2019 года Дмитрий был капитаном железнодорожников. Вместе с командой он стал чемпионом России.
ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.
Мор заявил, что Баринов может стать лидером ЦСКА
Бывший защитник "Спартака" Эдуард Мор высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА из "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА