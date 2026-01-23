Матчи Скрыть

"Пять иностранцев с 2028 года, и точка". Дегтярев - о лимите на легионеров

Министр спорта РФ Дегтярев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Мы ужесточим лимит. У государства одно решение - приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка", - сказал Дегтярев TACC.

На данный момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 из них.

В текущем сезоне чемпионата России первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар". На втором и третьем местах находятся петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" соответственно.

