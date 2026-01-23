Петербургский клуб на своих страницах в соцсетях сообщил, что достигнута договорённость о трансфере игрока в "Атлетико Минейро".
- "Зенит" благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле! - говорится в сообщении.
Ранее в прессе сообщалось, что "сине-бело-голубые" получат за продажу футболиста порядка 10 миллионов евро, включая бонусы.
Кассьерра стал игроком "Зенита" летом 2022 года, когда петербургский клуб выкупил форварда у "Сочи" за 4,5 млн евро. С тех пор колумбийский нападающий провёл за команду 127 матчей, записав на свой счёт 49 голов и 23 ассиста на партнёров.
"Зенит" сообщил о трансфере Кассьерры в "Атлетико Минейро"
Колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассьерра продолжит карьеру в Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"