"Зенит" сообщил о трансфере Кассьерры в "Атлетико Минейро"

Колумбийский форвард "Зенита" Матео Кассьерра продолжит карьеру в Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
Петербургский клуб на своих страницах в соцсетях сообщил, что достигнута договорённость о трансфере игрока в "Атлетико Минейро".

- "Зенит" благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле! - говорится в сообщении.

Ранее в прессе сообщалось, что "сине-бело-голубые" получат за продажу футболиста порядка 10 миллионов евро, включая бонусы.

Кассьерра стал игроком "Зенита" летом 2022 года, когда петербургский клуб выкупил форварда у "Сочи" за 4,5 млн евро. С тех пор колумбийский нападающий провёл за команду 127 матчей, записав на свой счёт 49 голов и 23 ассиста на партнёров.

