Сёмин: Талалаев достаёт максимум из футболистов "Балтики"

Российский специалист Юрий Сёмин оценил работу Андрея Талалаева в "Балтике" и отметил, что тренерскому штабу удаётся выжимать из состава максимум.
Фото: ФК "Балтика"
По мнению Сёмина, калининградская команда выглядит организованной и чётко понимает, как действовать на поле.

- Тренер достает максимум из футболистов "Балтики", он раскрывает их лучшие качества и находит успешные сочетания на поле. Ресурсы реализуются на сто процентов, это отличает ее от многих команд РПЛ. Каждый в структуре игры находится на своем месте, - цитирует Сёмина "Евро-Футбол.ру".

Перед зимней паузой "Балтика" под руководством Талалаева идёт на пятой строчке в таблице РПЛ. Команда набрала 35 очков за 18 проведённых встреч. После возобновления чемпионата калининградцы сыграют с "Зенитом" 27 февраля.

