Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Радимов высмеял планы Лещука: ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!

Владислав Радимов, экс-футболист сборной России, высказался о заявлении вратаря "Динамо" Игоря Лещука, который рассуждал о жизни после завершения карьеры.
Фото: ФК "Динамо"
Голкипер ранее говорил, что хотел бы иметь пассивный доход и заняться собственным делом после завершения карьеры, но Радимов с такой позицией не согласился.

- Вот человек в интервью говорит, что хочет после окончания карьеры иметь пассивный доход. А мне интересно, а что поменяется? Игорь, у тебя ведь и сейчас есть пассивный доход, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь! - написал бывший футболист в своих соцсетях.

Лещук - воспитанник "Динамо" и уже много лет находится в обойме первой команды: за основу он играет с 2016 года. В текущем сезоне голкипер семь раз выходил на поле и пропустил 11 мячей, в двух матчах Лещуку удалось сохранить ворота "сухими".

Ко второй части сезона бело-голубые подходят на десятой строчке РПЛ с 21 очком. После возобновления чемпионата "Динамо" при своих болельщиках проведёт встречу против "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится