Радимов высмеял планы Лещука: ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь!

Голкипер ранее говорил, что хотел бы иметь пассивный доход и заняться собственным делом после завершения карьеры, но Радимов с такой позицией не согласился.
- Вот человек в интервью говорит, что хочет после окончания карьеры иметь пассивный доход. А мне интересно, а что поменяется? Игорь, у тебя ведь и сейчас есть пассивный доход, ты 10 лет сидишь на скамейке и деньги получаешь! - написал бывший футболист в своих соцсетях.
Лещук - воспитанник "Динамо" и уже много лет находится в обойме первой команды: за основу он играет с 2016 года. В текущем сезоне голкипер семь раз выходил на поле и пропустил 11 мячей, в двух матчах Лещуку удалось сохранить ворота "сухими".
Ко второй части сезона бело-голубые подходят на десятой строчке РПЛ с 21 очком. После возобновления чемпионата "Динамо" при своих болельщиках проведёт встречу против "Крыльев Советов".
Владислав Радимов, экс-футболист сборной России, высказался о заявлении вратаря "Динамо" Игоря Лещука, который рассуждал о жизни после завершения карьеры.
Фото: ФК "Динамо"