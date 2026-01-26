Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

В "Спартаке" недовольны трансфером Самошникова - источник

В "Спартаке" возникли вопросы к трансферу защитника Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, в московском клубе уже рассматривают разные варианты, как дальше поступить с футболистом. Отмечается, что Самошников не получает игровую практику в товарищеских матчах по ряду причин.

При этом в стане красно-белых всё ещё ждут, что игрок выйдет на нужный уровень готовности, однако в спортивном блоке рассчитывали на более быстрый и заметный эффект от его перехода.

Самошников присоединился к "Спартаку" в августе 2025 года. На данный момент в активе защитника пять матчей за клуб, один забитый мяч и одна голевая передача.

Источник: Metaratings

