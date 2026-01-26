Как сообщает источник, в московском клубе уже рассматривают разные варианты, как дальше поступить с футболистом. Отмечается, что Самошников не получает игровую практику в товарищеских матчах по ряду причин.
При этом в стане красно-белых всё ещё ждут, что игрок выйдет на нужный уровень готовности, однако в спортивном блоке рассчитывали на более быстрый и заметный эффект от его перехода.
Самошников присоединился к "Спартаку" в августе 2025 года. На данный момент в активе защитника пять матчей за клуб, один забитый мяч и одна голевая передача.
Источник: Metaratings
В "Спартаке" недовольны трансфером Самошникова - источник
В "Спартаке" возникли вопросы к трансферу защитника Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Спартак"