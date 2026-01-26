Карпин ответил, готов ли вызвать Дзюбу и Кержакова в сборную России

- Даже не знаю, что сказать. Говорят и говорят. Да нет. Я пока не готов никого вызвать. Из них никого пока не готов вызывать, - передаёт слова тренера "РБ Спорт".
Интерес к теме усилился после решения ФИФА по товарищескому матчу Россия - Германия (2:2) 2006 года. Организация признала, что гол Андрея Аршавина должен быть записан на Кержакова.
Если РФС внесёт изменения в протокол, Кержаков сравняется с Дзюбой по числу мячей за сборную.
