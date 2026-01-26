Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Карпин ответил, готов ли вызвать Дзюбу и Кержакова в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на разговоры о возможном вызове в национальную команду Артёма Дзюбы и Александра Кержакова.
Фото: РФС
- Даже не знаю, что сказать. Говорят и говорят. Да нет. Я пока не готов никого вызвать. Из них никого пока не готов вызывать, - передаёт слова тренера "РБ Спорт".

Интерес к теме усилился после решения ФИФА по товарищескому матчу Россия - Германия (2:2) 2006 года. Организация признала, что гол Андрея Аршавина должен быть записан на Кержакова.

Если РФС внесёт изменения в протокол, Кержаков сравняется с Дзюбой по числу мячей за сборную.

