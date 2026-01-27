Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Ушел из жизни Борис Игнатьев

Бывший главный тренер сборной России скончался в возрасте 85 лет.
Фото: сборная России
Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которым Борис Петрович страдал долгие годы.

Игнатьев наиболее известен по работе в сборной России (1992–1996 — помощник главного тренера; 1996–1998 — главный тренер), китайском клубе "Шаньдун Лунэн" (2001–2002), московских "Локомотиве" (2009–2010, ассистент главного) и "Торпедо" (2012–2013).

Борис Игнатьев получил звания мастера спорта СССР (1963) и заслуженного тренера РСФСР (1978).

