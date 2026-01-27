Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которым Борис Петрович страдал долгие годы.
Игнатьев наиболее известен по работе в сборной России (1992–1996 — помощник главного тренера; 1996–1998 — главный тренер), китайском клубе "Шаньдун Лунэн" (2001–2002), московских "Локомотиве" (2009–2010, ассистент главного) и "Торпедо" (2012–2013).
Борис Игнатьев получил звания мастера спорта СССР (1963) и заслуженного тренера РСФСР (1978).
Ушел из жизни Борис Игнатьев
Бывший главный тренер сборной России скончался в возрасте 85 лет.
Фото: сборная России