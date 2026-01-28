"У руководства и болельщиков "Динамо" были большие ожидания от Макарова. Но чтобы играть в составе бело-голубых, нужна стабильность. Отдельные отрезки у Дениса были хорошие, но нет, он часто дремлет, злоупотребляет владением мяча, не хватает ему тонкости. Игрок вроде и неплохой, ты ждешь, что он будет прибавлять, а он доходит до определенного уровня и дальше прогресса не видно. Может, "Кайсериспору" он поможет подняться со дна таблицы", — приводит слова Колыванова "Матч ТВ".
Об уходе Макарова из "Динамо" стало известно во вторник, 27 января. Полузащитник подписал трудовое соглашение с турецким "Кайсериспором" до конца нынешнего сезона. Макаров играл в составе московской команды с 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 12-ти матчах за бело-голубых, в которых записал на свой счет три гола и одну результативную передачу.
"Динамо" на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице. После 18-ти туров РПЛ команда набрала 21 очко. "Кайсериспор" занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Турецкой Супер-лиги.
Колыванов: у "Динамо" были большие ожидания от Макарова
Бывший футболист "Динамо" Игорь Колыванов высказался об уходе полузащитника Дениса Макарова из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"