Карвальо заявил, что Акинфеев заслужил памятник возле стадиона ЦСКА

"Прежде всего нужно отметить Игоря Акинфеева. Это историческая фигура, он заслуживает памятника или статуи возле "ВЭБ Арены".Также хотел бы отметить Мойзеса, с ним мы часто обмениваемся сообщениями. И в целом я переживаю за всех бразильцев, которые приходят в ЦСКА, и желаю им успеха", — приводит слова "Матч ТВ".
Карвальо 42 года. Он играл в составе армейцев в период с 2004 по 2010 год. Бразильский футболист посетил первые матчи Зимнего Кубка РПЛ во вторник, 3 февраля. В этот день ЦСКА по пенальти одержал победу над "Краснодаром" (2:2; 5:4 — Пен.). Также "Зенит" со счетом 2:1 обыграл "Динамо".
Игорь Акинфеев является вратарем армейцев с 2003 года. Бразильский защитник Мойзес стал игроком ЦСКА летом 2022 года.