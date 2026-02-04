Матчи Скрыть

Дмитрий Губерниев: от Инфантино нужны действия, а не слова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для Rusfootball.info заявление главы ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд на международную арену.
Фото: ТАСС
"Конечно, хочется сказать спасибо Инфантино за эти слова, но это лишь слова. Порадуемся тогда, когда от него будут действия, конкретные шаги. А пока это лишь сотрясание воздуха. Но мы верим, что наши футболисты, да и все российские спортсмены скоро вернутся на международную арену", - сказал Губерниев.

Российские футбольные команды и национальная сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с отстранением с февраля 2022 года. Сборная России по футболу пропускает чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

