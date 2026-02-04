Алвес назвал большой потерей уход Дивеева из ЦСКА

"Уход Дивеева — большая потеря для нас. Потому что для нас он был очень важным игроком, это основной игрок нашей защиты.Но мы сейчас видим Данилова, который очень хорошо выполнил свою роль в матче с "Краснодаром". ЦСКА даёт большие возможности подрастающим ребятам из академии", — приводит слова Алвес "Чемпионат".
Дивеев пополнил состав "Зенита" в текущее зимнее трансферное окно. ЦСКА обменял его на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду. В нынешнем сезоне Дивеев вышел на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола.
Накануне ЦСКА обыграл "Крснодар" в матче Зимнего Кубка РПЛ. В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. После серии пенальти армейцы оказались сильнее (5:4).