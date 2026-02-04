Матчи Скрыть

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

Алвес назвал большой потерей уход Дивеева из ЦСКА

Игрок ЦСКА Матеус Алвес высказался о переходе защитника Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Алвес назвал уход Дивеева большой потерей для ЦСКА, но отметил потенциал молодых игроков команды.

"Уход Дивеева — большая потеря для нас. Потому что для нас он был очень важным игроком, это основной игрок нашей защиты.
Но мы сейчас видим Данилова, который очень хорошо выполнил свою роль в матче с "Краснодаром". ЦСКА даёт большие возможности подрастающим ребятам из академии", — приводит слова Алвес "Чемпионат".

Дивеев пополнил состав "Зенита" в текущее зимнее трансферное окно. ЦСКА обменял его на нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду. В нынешнем сезоне Дивеев вышел на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола.

Накануне ЦСКА обыграл "Крснодар" в матче Зимнего Кубка РПЛ. В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. После серии пенальти армейцы оказались сильнее (5:4).

