Бубнов – о словах Инфантино про допуск россиян: полностью зависимый, марионетка

"Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может.
Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением", — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Ранее Инфантино высказался об отстранении российских спортсменов и призвал поднять вопрос снятия санкций. По словам президента ФИФА, международный бан ничего не дал, а только усилил негатив.
Российские футбольные команды и сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. Национальная команда проводит только товарищеские матчи. Также Россия пропускает чемпионат мира-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.