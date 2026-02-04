Бубнов – о словах Инфантино про допуск россиян: полностью зависимый, марионетка

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном допуске российских команд на международные турниры.

Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением", — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале " Коммент.Шоу ".

Бубнов заявил, что не придает значения заявлениям главы ФИФА, поскольку Инфантино не может повлиять на решения организации."Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может.Ранее Инфантино высказался об отстранении российских спортсменов и призвал поднять вопрос снятия санкций. По словам президента ФИФА, международный бан ничего не дал, а только усилил негатив.Российские футбольные команды и сборная не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА по решению организаций с февраля 2022 года. Национальная команда проводит только товарищеские матчи. Также Россия пропускает чемпионат мира-2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.