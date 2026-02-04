Тренер "Зенита": трансфер Жерсона не был ошибкой

"Не соглашусь, что у Жерсона не получилось в "Зените". Он получил травму, было мало времени.
До момента предложения от "Крузейро" он не допускал мысли об уходе из "Зенита". Просто получил предложение, которое устроило всех.Но клуб вернул свои деньги, которые на него потратил. Но его трансфер точно не был ошибкой. "Зенит", повторюсь, отбил деньги", — приводит слова Оливейра "Чемпионат".
"Зенит" подписал Жерсона летом 2025 года. Сообщалось, что трансфер полузащитника обошелся сине-бело-голубым в 25 миллионов евро. В текущее зимнее трансферное окно санкт-петербуржцы согласовали сделку по продаже Жерсона в бразильский "Крузейро".
В нынешнем сезоне игрок выступил в 12-ти матчах чемпионата России и трех встречах Кубка страны, записав на свой счет два гола. "Зенит" после завершения первой части сезона занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками, уступая одно очко лидирующему "Краснодару".