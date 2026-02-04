Глушаков рассказал, планирует ли он возобновлять карьеру

- Недавно закончил карьеру, но похоже сейчас будут предложения. Увидят, как двигаюсь.
Может, в мини-футбольную команду еще приду, - приводит слова Глушакова "СЭ".
Денис Глушаков объявил о завершении карьеры профессионального футболиста осенью 2025 года. Полузащитник выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком армянского "Урарту", подмосковных "Химок", "Пари НН", костромского "Спартака" и грозненского "Ахмата". На его счету 57 матчей в составе национальной команды России и пять забитых мячей.