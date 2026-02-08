Матчи Скрыть

В ЦСКА сообщили, стоит ли ждать трансферы футболистов "Партизана"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе клуба к защитникам сербского "Партизана" Николе Симичу и Милану Рогановичу.
По словам Брейдо, переходы не состоятся в ближайшее время, но срывом сделки это назвать нельзя.

"Думаю, что история с подписанием Симича и Рогановича из "Партизана" завершена.
"Партизан" на официальном сайте написал, что наше предложение не соответствовало их финансовым запросам, поэтому последовал отказ. Мы, в свою очередь, отметили, что нового предложения не будет. Поэтому о каком-то срыве здесь говорить нельзя", — передает слова Брейдо "Чемпионат".

Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего центрального защитника "Партизана" Николу Симича в 4 млн евро. 20-летний правофланговый защитник команды Милан Роганович по версии портала стоит 3 миллиона.

