Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

Форвард "Краснодара" оценил игру Сафонова в "ПСЖ"

Нападающий "Краснодара" Виктор Са высказался о бывшем вратаре команды Матвее Сафонове, который на данный момент выступает за "ПСЖ".
Фото: Getty Images
Виктор Са рассказал, что не смотрел последний "сухой" матч Сафонова с "Марселем", но отметил, что вратарь заслуженно выходит в стартовом составе "ПСЖ".

"Не видел эту игру, но его последние выступления говорят о том, что он приходит к этому.
Судя по последним играм и пенальти, которые он вытащил, он уже заслужил место в основном составе", — приводит слова Са "Матч ТВ".


В воскресенье, 8 февраля "ПСЖ" обыграл "Марсель" со счетом 5:0 в матче 21-го тура Лиги 1. Сафонов вышел на поле в стартовом составе парижан и провел на поле всё игровое время, не пропустив ни одного гола.

Российский вратарь ранее играл в "Краснодаре", но летом 2024 года перешел во французский клуб. В нынешнем сезоне Сафонов отыграл 7 встреч за "ПСЖ", в которых пропустил 5 мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится