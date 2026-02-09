Форвард "Краснодара" оценил игру Сафонова в "ПСЖ"

Нападающий "Краснодара" Виктор Са высказался о бывшем вратаре команды Матвее Сафонове, который на данный момент выступает за "ПСЖ".

Судя по последним играм и пенальти, которые он вытащил, он уже заслужил место в основном составе", — приводит слова Са " Матч ТВ ".

Виктор Са рассказал, что не смотрел последний "сухой" матч Сафонова с "Марселем", но отметил, что вратарь заслуженно выходит в стартовом составе "ПСЖ"."Не видел эту игру, но его последние выступления говорят о том, что он приходит к этому.В воскресенье, 8 февраля "ПСЖ" обыграл "Марсель" со счетом 5:0 в матче 21-го тура Лиги 1. Сафонов вышел на поле в стартовом составе парижан и провел на поле всё игровое время, не пропустив ни одного гола.Российский вратарь ранее играл в "Краснодаре", но летом 2024 года перешел во французский клуб. В нынешнем сезоне Сафонов отыграл 7 встреч за "ПСЖ", в которых пропустил 5 мячей.