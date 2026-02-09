"Аталанта" дома обыграла "Кремонезе" в матче Серии А

"Аталанта" обыграла "Кремонезе" в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Фото: Getty Images

Встреча состоялась в Бергамо в понедельник, 9 февраля. "Аталанта" одержала победу со счетом 2:1. Счет был открыт хозяевами на 13-й минуте. В составе команды из Бергамо голами отметились Никола Крстович и Давиде Дзаппакоста. Автором единственного гола "Кремонезе" на 90+5-й минуте стал Мортен Торсбю.



"Аталанта" довела количество набранных очков до 39 очками и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. "Кремонезе" с 23 очками занимает 16-е место в чемпионате Италии.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Кремонезе