Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

"Аталанта" дома обыграла "Кремонезе" в матче Серии А

"Аталанта" обыграла "Кремонезе" в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Фото: Getty Images
Встреча состоялась в Бергамо в понедельник, 9 февраля. "Аталанта" одержала победу со счетом 2:1. Счет был открыт хозяевами на 13-й минуте. В составе команды из Бергамо голами отметились Никола Крстович и Давиде Дзаппакоста. Автором единственного гола "Кремонезе" на 90+5-й минуте стал Мортен Торсбю.

"Аталанта" довела количество набранных очков до 39 очками и поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. "Кремонезе" с 23 очками занимает 16-е место в чемпионате Италии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится