Гасилин поделился мнением о возможном дебюте Дурана за "Зенит" в матче с ЦСКА

"Я считаю, что Дурана нужно выпустить в стартовом составе. До возобновления чемпионата осталось три недели, и нужно посмотреть, в какой он форме.
Матч третьего заключительного тура Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА состоится 10 февраля в 10:00 по московскому времени. Обе команды имеют в своем активе по 3 очка, лидером с 4 баллами является "Краснодар", замыкает таблицу "Динамо" с 2 очками.
Джон Дуран пополнил состав санкт-петербургской команды в понедельник, 9 февраля. "Зенит" арендовал 22-летнего нападающего у "Аль-Насра" из Саудовской про-лиги. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на втором месте в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров команда Сергея Семака записала в свой актив 39 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко.