Черчесов рассказал, что привело к распаду его тренерского штаба

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, как и почему разошлись его пути со специалистами, которые на протяжении многих лет состояли в его штабе в разных командах.





"Штаб распался по причинам, от меня не зависящим.

Гинтарас Стауче как литовец, к сожалению, не может работать в России. Паулино Гранеро еще до моего назначения уехал в Катар. Ромащенко хочет работать главным тренером. Но жизнь продолжается. У нас сейчас другой штаб, где все друг друга поддерживают", — отметил Черчесов в беседе с



Станислав Черчесов тренирует "Ахмат" с августа 2025 года. В первой части сезона 2025/2026 команда провела под его руководством 20 матчей, в которых одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений.



