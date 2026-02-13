Каррик признан тренером месяца в АПЛ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик признан лучшим тренером января в Английской Премьер-лиге. Специалист возглавил "МЮ" 13 января.

Фото: Getty Images

В январе "красные дьяволы" провели под руководством Каррика два матча, и оба выиграли — с "Манчестер Сити" (2:0) дома и "Арсеналом" (3:2) в гостях. В феврале "манкунианцы" уже провели три встречи — выиграли у "Фулхэма" (3:2, дома) и "Тоттенхэма" (2:0, дома), а также сыграли вничью с "Вест Хэмом" (1:1, в гостях).



Соперниками Каррика за звание лучшего тренера января были Андони Ираола из "Борнмута" (3 победы, 1 ничья, 1 поражение в январе), Лиам Росеньор из "Челси" (3 победы) и Шон Дайч из "Ноттингем Форест" (2 победы, 1 ничья, 1 поражение).



"Манчестер Юнайтед" по итогам 26 туров с 45 очками располагается на 4 месте турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.