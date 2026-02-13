Известна причина, по которой Джикия может вернуться в РПЛ

Футбольный агент Малик Арутюнов, представляющий интересы российского защитника Георгия Джикии, рассказал о вероятности ухода футболиста из турецкого "Антальяспора".

Фото: ФК "Антальяспор"

Он недоволен задержкой зарплаты, поэтому и рассматривает варианты с клубами РПЛ. Задержка идет с ноября", — рассказал Арутюнов "Чемпионату"

По словам Арутюнова, по большей части Джикию все устраивает в Турции, но есть один важный нюанс."Джикию устраивает город, команда, атмосфера в коллективе, инфраструктура, турецкая лига. Со всеми тремя тренерами, которые менялись по ходу сезона, он хорошо общался. Но из-за сложной финансовой ситуации Георгий готов рассмотреть варианты из России.Георгий Джикия выступает за "Антальяспор" с июля 2025 года. В составе турецкой команды россиянин на данный момент провел 13 матчей и забил 2 мяча. Контракт Джикии с "Антальяспором" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.