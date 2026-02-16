По информации Legalbet, бразилец недоволен своей ролью на поле и всё чаще вступает в споры с тренерским штабом. Сообщается, что главный тренер Роберто Манчини использует хавбека в опорной зоне, тогда как сам игрок предпочитает более атакующую позицию. Итальянский специалист объясняет это решение кадровыми обстоятельствами, однако напряжение вокруг ситуации продолжает нарастать.
Клаудиньо перебрался в "Аль-Садд" прошлой зимой. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.
Экс-футболист "Зенита" столкнулся с проблемами в Катаре - источник
Фото: ФК "Зенит"