Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
1 - 2 1 2
УралЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
УралЗавершен

Экс-футболист "Зенита" столкнулся с проблемами в Катаре - источник

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудиньо столкнулся с трудностями в катарском "Аль-Садде".
Фото: ФК "Зенит"
По информации Legalbet, бразилец недоволен своей ролью на поле и всё чаще вступает в споры с тренерским штабом. Сообщается, что главный тренер Роберто Манчини использует хавбека в опорной зоне, тогда как сам игрок предпочитает более атакующую позицию. Итальянский специалист объясняет это решение кадровыми обстоятельствами, однако напряжение вокруг ситуации продолжает нарастать.

Клаудиньо перебрался в "Аль-Садд" прошлой зимой. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится