Главный тренер "Зенита" поделился мнением о матчах со слабыми конкурентами

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о большом количестве матчей в чемпионате России с непосредственными соперниками.
Фото: ФК "Зенит"
Семак объяснил отсутствие контрольных матчей с европейскими клубами новым форматом Лиги чемпионов.

"Не знаю, не думаю, что это плюсы или минусы, это реалии.

Конечно, формат Лиги чемпионов, да и вообще еврокубков, изменился, поэтому те команды, которые были нашими соперниками в предыдущие годы, уже принимают участие в своих турнирах.
Плюс чемпионат мира, сдвигаются немножко сроки, поэтому здесь только российские клубы", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".

"Зенит" провел контрольный матч с "Краснодаром" во вторник, 17 февраля. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 1:0. Голом отметился Максим Глушенков. Встреча проходила в Дубае в рамках зимних сборов во время подготовки ко второй части сезона.

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 40 очками после 18-ти туров РПЛ. "Зенит" с оставанием в одно очко идет вторым.

