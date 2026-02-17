"Зенит" отдаст своего защитника в аренду "Пари НН" – источник

Об этом сообщает журналист Иван Карпов на своей странице в соцсети. По информации источника, сине-бело-голубые хотят прервать аренду защитника в "Черноморце", чтобы Кирш продолжил сезон в "Пари НН". Отмечается, что соглашение между клубами будет действовать до лета 2026 года с возможностью выкупа 21-летнего игрока.
Илья Кирш является воспитанником академии "Зенита". В сезоне-2025/26 он вышел на поле в 17 встречах, но не записал на свой счет результативных действий.
"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. "Пари НН" идет на 14-й строчке, набрав 14 очков после 18-ти туров.
Центральный защитник "Зенита" Илья Кирш уйдет в аренду в "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"