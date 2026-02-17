Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

"Зенит" отдаст своего защитника в аренду "Пари НН" – источник

Центральный защитник "Зенита" Илья Кирш уйдет в аренду в "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает журналист Иван Карпов на своей странице в соцсети. По информации источника, сине-бело-голубые хотят прервать аренду защитника в "Черноморце", чтобы Кирш продолжил сезон в "Пари НН". Отмечается, что соглашение между клубами будет действовать до лета 2026 года с возможностью выкупа 21-летнего игрока.

Илья Кирш является воспитанником академии "Зенита". В сезоне-2025/26 он вышел на поле в 17 встречах, но не записал на свой счет результативных действий.

"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. "Пари НН" идет на 14-й строчке, набрав 14 очков после 18-ти туров.

