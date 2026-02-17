Главный тренер "Зенита" объяснил, почему матч с "Краснодаром" длился 120 минут

"Мы, в принципе, не против подстроиться под любой формат, но, думаю, такая продолжительность удобна.
Кто-то больше сыграл, кто-то меньше, но практически все игроки получили время", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Контрольная встреча между "Зенитом" и "Краснодаром" состоялась во вторник, 17 февраля на стадионе "Джебель-Али" в Дубае. По ее итогам победу с минимальным счетом одержали сине-бело-голубые (0:1). Автором единственного гола стал нападающий санкт-петербуржцев Максим Глушенков. Матч проходил в формате из трех таймов и продлился 120 минут.
"Краснодар" после 18-ти туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице с 40 очками. "Зенит" занимает второе место, отставая на одно очко.