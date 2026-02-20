Карседо рассказал, как выстраивает отношения с игроками "Спартака"

"Я стараюсь лучше узнать игроков.
Важна не только тактика. Мы хотим знать, что происходит у ребят в жизни.Как дела у их семей, сколько у них детей, нет ли проблем. То есть стараемся говорить обо всём. Понятно, что футбол — это наша профессия, но не менее важно понимать, что думают и чувствуют игроки", — сказал Карседо в интервью пресс-службе "Спартака".
Карседо стал главным тренером московской команды в январе 2026 года. Он сменил на этом посту Деяна Станковича, который покинул "Спартак" в ноябре 2024. До назначения в российском клубе 52-летний специалист возглавлял кипрский "Пафос". Под его руководством команда стала чемпионом страны и вышла в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.
"Спартак" завершил первую часть чемпионата России на шестом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров красно-белые набрали 29 очков.