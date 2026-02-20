Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
РубинЗавершен

Рапопорт объяснил, почему видит Латышонка основным вратарем "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт высказался о вратарях петербургской команды.
Фото: "Матч ТВ"
По мнению Рапопорта, наиболее перспективным голкипером "Зенита" на данный момент является Евгений Латышонок.

"Мне видится, что Латышонок сейчас является все же более перспективным вратарем. Если ставку будут и дальше делать на Адамова, Латышонок наверняка будет считать, что он не слабее.

Лично я более основным считаю Латышонка, он очень сильно играл за "Балтику", и его неслучайно пригласили в "Зенит", – приводит слова Рапопорта "РБ Спорт".


Евгению Латышонку 27 лет. В начале нынешнего сезона он выступал в основном составе "Зенита", однако позднее его место занял Денис Адамов. Латышонок стал игроком сине-бело-голубых в 2024 году. До этого он выступал за "Балтику". В составе санкт-петербуржцев вратарь принял участие в 38 матчах, 20 из которых провел "на ноль".

Первый матч "Зенита" после зимнего перерыва состоится 27 февраля. В этот день команда Сергея Семака встретится с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится