Рапопорт объяснил, почему видит Латышонка основным вратарем "Зенита"

"Мне видится, что Латышонок сейчас является все же более перспективным вратарем. Если ставку будут и дальше делать на Адамова, Латышонок наверняка будет считать, что он не слабее.
Лично я более основным считаю Латышонка, он очень сильно играл за "Балтику", и его неслучайно пригласили в "Зенит", – приводит слова Рапопорта "РБ Спорт".
Евгению Латышонку 27 лет. В начале нынешнего сезона он выступал в основном составе "Зенита", однако позднее его место занял Денис Адамов. Латышонок стал игроком сине-бело-голубых в 2024 году. До этого он выступал за "Балтику". В составе санкт-петербуржцев вратарь принял участие в 38 матчах, 20 из которых провел "на ноль".
Первый матч "Зенита" после зимнего перерыва состоится 27 февраля. В этот день команда Сергея Семака встретится с "Балтикой" в рамках 19-го тура РПЛ.