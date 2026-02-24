"Барселона" могла подписать Сперцяна: срочно нужен игрок слева

Эдуард Сперцян рассказал о разговоре с Патриком Клюйвертом о переходе в "Барселону".

Фото: ФК "Краснодар"

Он говорит: "Давай, я тогда сейчас наберу Деку (спортивный директор "Барселоны" - прим. Rusfootball.info). Узнаю у них ситуацию, потому что они не могут купить Нико Уильямса. Им нужен срочно игрок слева".

Игрок заявил, что общался с Патриком Клюйвертом по поводу перехода в "Барселону"."Есть история, интересная такая. Меня связали с Патриком Клюйвертом. Он как раз был тогда на базе Барселоны. Мы разговаривали по FaceTime (приложение для аудио- и видеозвонков). Он говорит мне: "Ты слева в нападении можешь играть?" Я отвечаю: "Ну, могу".Ну там проблемы (появились)", - сказал Сперцян в видео на Youtube-канале "Smol Talk".Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Всего за основную команду "быков" атакующий полузащитник провел 168 матчей, забил 53 гола и отдал 45 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.На данный момент "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 61 очко в 25-ти матчах.