Семак - о российском футболе: мы не в застое

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что в российском футболе до сих пор есть качественные российские и иностранные футболисты.

"Не соглашусь, что мы в застое.
Да, сузился рынок. Да, за последние 15 лет финансовые возможности российских клубов стали ниже. Но у нас интересный чемпионат, у меня нет чувства отчаяния. У нас появляются хорошие молодые россияне, приезжают классные игроки", - сказал Семак "Чемпионату".

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набравший 40 очков в 18-ти матчах. На второй строчке находится петербургский "Зенит" с 39 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (37 очков).

Напомним, российские клубы и национальная команда отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

