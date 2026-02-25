Наумов рассказал, за счет чего "Зенит" может стать чемпионом РПЛ

- Думаю, что чемпионом по итогам сезона станет "Зенит". Команда усилилась, глубина состава большая.
У "Краснодара" бывают сбои в игре. Самые опасные матчи — встречи с середняками. И эти игры "быкам" иногда не удаются. В этом плане "Зенит" более стабилен. За счёт этого он сможет стать чемпионом, - цитирует Наумова "Матч ТВ".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
По итогам 18 сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками. Команда Сергея Семака располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе.