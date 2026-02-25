Бубнов уверен, что Коутиньо усилит ЦСКА

Фото: Getty Images

- С теми бразильцами, которые есть у ЦСКА , с учётом, что Мойзес уже возрастной игрок, Рейс пришёл, тоже возрастной игрок, Коутиньо здесь впишется как нечего делать. Тем более им плеймейкер нужен, - рассказал эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

По его мнению, бразильский хавбек способен без проблем адаптироваться в московской команде.Ранее появилась информация о том, что армейцы рассматривают вариант подписания футболиста, который сейчас находится без клуба. Последним клубом Коутиньо был бразильский "Васко да Гама".ЦСКА с 36 очками в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. Уже на этой неделе московская команда проведёт матч 19-го тура РПЛ - против "Ахмата" 1 марта.