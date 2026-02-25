Матчи Скрыть

Мостовой - о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА: сейчас игроки думают о деньгах

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о слухах, связывающих Филиппе Коутиньо с переходом в ЦСКА.
Он считает, что появление бразильца в московском клубе вполне возможно.

- Допускаю, что это случится. Мы же видели Пьянича, про которого сейчас никто не вспоминает.

Никто не верил, что он перейдёт, а он взял и перешёл. Сейчас игроки думают о деньгах, - цитирует Мостового Metaratings.

Недавно 33-летний хавбек покинул бразильский "Васко да Гама" и стал свободным агентом. По ходу карьеры Коутиньо играл за ряд европейских грандов, среди которых "Барселона" и "Бавария".

ЦСКА с 36 очками идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. 1 марта команда сыграет против "Ахмата".

