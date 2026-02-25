Мостовой - о возможном переходе Коутиньо в ЦСКА: сейчас игроки думают о деньгах

- Допускаю, что это случится. Мы же видели Пьянича, про которого сейчас никто не вспоминает.
Никто не верил, что он перейдёт, а он взял и перешёл. Сейчас игроки думают о деньгах, - цитирует Мостового Metaratings.
Недавно 33-летний хавбек покинул бразильский "Васко да Гама" и стал свободным агентом. По ходу карьеры Коутиньо играл за ряд европейских грандов, среди которых "Барселона" и "Бавария".
ЦСКА с 36 очками идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. 1 марта команда сыграет против "Ахмата".