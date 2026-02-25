Джон Джон рассказал, как к "Зениту" относятся в Бразилии

- Что это сильнейший и самый титулованный клуб России, который умеет находить талантливых игроков. Это как "Фламенго" или "Палмейрас" в Бразилии. Сильнейшие команды! - приводит слова Джона "СЭ".
Джон Джон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "РБ Брагантино" в зимнее трансферное окно за 18 миллионов евро. В составе бразильского клуба вингер вышел на поле в 76 встречах и записал на свой счет 20 забитых мячей и 14 результативных передач.
После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл. В 19 туре чемпионата России команда Сергея Семака на своем поле сыграет с калининградской "Балтикой".